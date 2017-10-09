أخبار عاجلة

الأخبار - الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا» -
السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي -
وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا -
عضو «قومي مكافحة الإرهاب»: يجب مصادرة أموال الإرهاب لأسر الشهداء -
غدا تكاثر السحب يصاحبها سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29 -
«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه -
بشرى شلش: حديث الرئيس حول ملف حقوق الإنسان يتفق مع رؤية حزب المحافظين -
الأخبار - بعثة صندوق النقد الدولي تجتمع بالقاهرة لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

إكرامي: نسعى إلى كسر كل التوقعات في مونديال روسيا

Google+ Print
إكرامي: نسعى إلى كسر كل التوقعات في مونديال روسيا إكرامي: نسعى إلى كسر كل التوقعات في مونديال روسيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، أن في طريقه إلى قصر رئاسة الجمهورية من أجل مقابلة الرئيس عبد الفتاح .

وأضاف إكرامي، في تصريحات إذاعية اليوم الاثنين، أن المنتخب وصل منذ قليل إلى القاهرة، أنه فخور للغاية بأنه أحد أعضاء المنتخب، الذي حقق حلم المصريين بالتأهل إلى بعد غياب دام 28 عامًا.

وتابع إكرامي، أنه ليس من المنطقي وضع مباراة الكونغو تحت إطار التقييم، في ظل وجود الآلاف في الاستاد، ووجود مئات الملايين أمام التلفزيون، مضيفًا: "هذا الضغط والتوتر ظهر على أداء اللاعبين في الشوط الأول، قبل أن يتحرر اللاعبون من هذه الضغوط في الشوط الثاني، بعد الحديث دخل غرفة خلع الملابس". 

وأشار حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، إلى أنه تعرض لصدمة كبيرة بعد أن سجل الكونغو هدف التعادل، في وقت قاتل، مشددًا على أن اللاعبين تحدثوا قبل المباراة بيوم، في جلسة خاصة، عن ضرورة الابتعاد عن جو الشارع والسوشال ميديا". 

وأضاف: "لسه مش مستوعبين إننا صعدنا لكأس العالم، كان حلم عمره 28 عامًا، وتحقق بعد صعوبة كبيرة، وهذا حلم من الصعب تصديقه، والشعب المصري يستحق الفرحة بعد أن صعد المنتخب عن جدارة واستحقاق بدون هدايا".

شاهد أيضا

واستطرد قائلا: "نتمنى أن نرى هذا الجمهور في ، ونسعى إلى كسر كل التوقعات في المونديال القادم، فالبعض لم يكن يتوقع النجاح لهذا الجيل ولكنه جيل مميز للغاية، وسوف يحقق العديد من النجاحات المختلفة، فالمنتخب يضم 15 لاعبًا محترفًا، يمتلكون فكرا قويا".

وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور ، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف