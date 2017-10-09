إكرامي: نسعى إلى كسر كل التوقعات في مونديال روسيا

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أكد شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، أن المنتخب في طريقه إلى قصر رئاسة الجمهورية من أجل مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف إكرامي، في تصريحات إذاعية اليوم الاثنين، أن المنتخب وصل منذ قليل إلى القاهرة، أنه فخور للغاية بأنه أحد أعضاء المنتخب، الذي حقق حلم المصريين بالتأهل إلى كأس العالم بعد غياب دام 28 عامًا.

وتابع إكرامي، أنه ليس من المنطقي وضع مباراة الكونغو تحت إطار التقييم، في ظل وجود الآلاف في الاستاد، ووجود مئات الملايين أمام التلفزيون، مضيفًا: "هذا الضغط والتوتر ظهر على أداء اللاعبين في الشوط الأول، قبل أن يتحرر اللاعبون من هذه الضغوط في الشوط الثاني، بعد الحديث دخل غرفة خلع الملابس".

وأشار حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، إلى أنه تعرض لصدمة كبيرة بعد أن سجل الكونغو هدف التعادل، في وقت قاتل، مشددًا على أن اللاعبين تحدثوا قبل المباراة بيوم، في جلسة خاصة، عن ضرورة الابتعاد عن جو الشارع والسوشال ميديا".

وأضاف: "لسه مش مستوعبين إننا صعدنا لكأس العالم، كان حلم عمره 28 عامًا، وتحقق بعد صعوبة كبيرة، وهذا حلم من الصعب تصديقه، والشعب المصري يستحق الفرحة بعد أن صعد المنتخب عن جدارة واستحقاق بدون هدايا".

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واستطرد قائلا: "نتمنى أن نرى هذا الجمهور في روسيا، ونسعى إلى كسر كل التوقعات في المونديال القادم، فالبعض لم يكن يتوقع النجاح لهذا الجيل ولكنه جيل مميز للغاية، وسوف يحقق العديد من النجاحات المختلفة، فالمنتخب يضم 15 لاعبًا محترفًا، يمتلكون فكرا قويا".

وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.