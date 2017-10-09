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خالد لطيف: التفكير في إعداد المنتخب بعد الانتهاء من الفرحة

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خالد لطيف: التفكير في إعداد المنتخب بعد الانتهاء من الفرحة خالد لطيف: التفكير في إعداد المنتخب بعد الانتهاء من الفرحة

التحرير

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أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن المساهمة بجزء في إسعاد شعب كامل، هو أفضل شيء في الدنيا، قائلا: "كان هدف  والجهاز الفني واللاعبين هو الفوز من أجل إسعاد الشعب المصري".

وأضاف لطيف، في تصريحات خاصة لبرنامج الهدف، عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الساعات الماضية شهدت احتفالات كبيرة، ولم نتمكن من الحديث عن الترتيبات المقبلة، خلونا نفرح الأول بعدين نفكر في إعداد المنتخب". 

وشدد على أنه سيتم التنسيق خلال الأيام المقبلة، حول كيفية إعداد المنتخب المصري للمشاركة في 2018 بروسيا، بعد الفوز على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

 وأشار إلى أن لائحة المنتخب المصري تم تعديلها أكثر من مرة لملائمة هذا الحدث العظيم، مشددا على أنه سيكون هناك مكافآت استثنائية لهذه الأحداث التاريخية.

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وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في ، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور ، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.

 

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التحرير

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