السيسي يستمع لشرح مفصل عن إمكانيات مركز المؤتمرات الدولية الجديد

كتب- مصطفى المنشاوي:

يستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى شرح مفصل حول مركز المؤتمرات والمعارض الدولية الجديد بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك قبل بدء الندوة التثقفية المقرر عقدة لتكريم أسرة البطل الشهيد المنسي، وعدد من شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة.

وتشمل الندوة، فيلما عن "القاعة وأرض المعارض" ومراحل بنائها، ثم فيلما آخر بعنوان "الشعب هو البطل" يوضح فيه دور الشعب المصري ومساندته للقوات المسلحة على مر الوقت والمساهمة في بناء الدولة الوطنية الحديث، كما يتم إلقاء محاضرة عن الدور العربي في نصر السادس من أكتوبر كما يتم الحديث عن اللحظات الأخيرة قبل نصر السادس من أكتوبر.

وتشمل الندوة استضافة زوجة شهيد في سيناء وسيتم نشر تسجيل صوتي للشهيد يتحدث فيه عن الشهادة، كما سيتم إلقاء عدد من الكلمات لأبطال نصر أكتوبر 1973 والذين شاركوا فيه.

جاء ذلك بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الإجتماعي غادة والي، واللواء محسن عبدالنبي مدير إدارة الشئون المعنوية.

أقيم مركز المؤتمرات بجوار مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة ويتضمن على عدد كبير من القاعات متعددة الأغراض والتى صممت وفق احدث التصميمات فى العالم وساحات العرض المكشوف المزودة بأحدث وسائل الإعلان والإضاءة.

يضم المركز قاعة رئيسية تبلغ سعتها قرابة ١٦٧٠ فردا إضافة إلى قاعة سينما 3D ومعرضًا لجمعية المحاربين القدماء.