النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

كتب- محمد الصاوي:

تشهد الحركة المرورية، اليوم الاثنين، كثافات مرورية متحركة شوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة في ظل انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات.

وشهد أعلى كوبري 15 مايو انتظام في حركة المرور للمتجه إلى ميدان سفنكس والعكس ومن شارع جامعة الدول وصولا إلى وسط البلد بسبب التجمع المدرسي.

وظهرت كثافات متوسطة أعلى الدائري للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادي، وظهرت بعض الكثافات أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم وكثافات مرورية محدودة للمتجه إلى شارعي عباس العقاد.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى كورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد ومن وسط البلد إلى الدائري ومن الدائري إلى المعادي وبشارع قصر العيني وبنفق الأزهر.

وتبأطئت الحركة أعلى كوبري 6 أكتوبر للمتجه إلى مناطق مدينة نصر وفى الاتجاه العكسي إلى وسط البلد، وظهرت كثافة متحركة في نفق الأزهر للمتجه إلى شارع صلاح سالم وشوارع وسط العاصمة، وصولا إلى كورنيش النيل للمتجهين من المعادي إلى مناطق جنوب وغرب القاهرة.

كما شهد محور صلاح سالم اتجاه المطار كثافات متحركة وسيولة مرورية من مشيخة الأزهر حتى كوبرى الأزهر بمناطق وسط البلد وظهرت كثافات متحركة من المعادي اتجاه القلعة.

وشهد المحور أمام القادمين من مناطق أكتوبر في الطريق إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، كثافات متوسطة للسيارات.

وظهرت كثافات محدودة للسيارات أعلى محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة، وفى نزلة جامعة القاهرة حتى شارع السودان، وبمحيط جامعة القاهرة.