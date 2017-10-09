أخبار عاجلة

الأخبار - الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا» -
السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي -
وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا -
عضو «قومي مكافحة الإرهاب»: يجب مصادرة أموال الإرهاب لأسر الشهداء -
غدا تكاثر السحب يصاحبها سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29 -
«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه -
بشرى شلش: حديث الرئيس حول ملف حقوق الإنسان يتفق مع رؤية حزب المحافظين -
الأخبار - بعثة صندوق النقد الدولي تجتمع بالقاهرة لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

10:23 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

الحركة المرورية - أرشيفية

كتب- محمد الصاوي:

تشهد الحركة المرورية، اليوم الاثنين، كثافات مرورية متحركة شوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة في ظل انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات.

وشهد أعلى كوبري 15 مايو انتظام في حركة المرور للمتجه إلى ميدان سفنكس والعكس ومن شارع جامعة الدول وصولا إلى وسط البلد بسبب التجمع المدرسي.

وظهرت كثافات متوسطة أعلى الدائري للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادي، وظهرت بعض الكثافات أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم وكثافات مرورية محدودة للمتجه إلى شارعي عباس العقاد.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى كورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد ومن وسط البلد إلى الدائري ومن الدائري إلى المعادي وبشارع قصر العيني وبنفق الأزهر.

وتبأطئت الحركة أعلى كوبري 6 أكتوبر للمتجه إلى مناطق مدينة نصر وفى الاتجاه العكسي إلى وسط البلد، وظهرت كثافة متحركة في نفق الأزهر للمتجه إلى شارع صلاح سالم وشوارع وسط العاصمة، وصولا إلى كورنيش النيل للمتجهين من المعادي إلى مناطق جنوب وغرب القاهرة.

كما شهد محور صلاح سالم اتجاه المطار كثافات متحركة وسيولة مرورية من مشيخة الأزهر حتى كوبرى الأزهر بمناطق وسط البلد وظهرت كثافات متحركة من المعادي اتجاه القلعة.

وشهد المحور أمام القادمين من مناطق أكتوبر في الطريق إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، كثافات متوسطة للسيارات.

وظهرت كثافات محدودة للسيارات أعلى محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة، وفى نزلة جامعة القاهرة حتى شارع السودان، وبمحيط جامعة القاهرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حركة المرور: معدلات سير مرتفعة بمحاور القاهرة وكثافات بفيصل والهرم

    أخبار

  • حركة المرور.. سيولة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

    أخبار

  • حركة المرور: تكدسات أعلى أكتوبر وكورنيش النيل وكوبري مايو

    أخبار

  • إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى محور صفط اللبن

    أخبار

إعلان

fd24016a97.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية

مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية

القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا

القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا

موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح

موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح

القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط

القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط