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الجنايات تواصل محاكمة 23 متهمًا في "تنظيم أنصار الشريعة

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مصراوي Masrawy

الجنايات تواصل محاكمة 23 متهمًا في "تنظيم أنصار الشريعة

10:13 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

كتب- أحمد أبو النجا:
تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، فض الأحراز في محاكمة 23 متهمًا بإنشاء جماعة على خلاف إحكام القانون وارتكاب جرائم إرهابية، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب أنصار الشريعة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ومحمد رأفت ذكى، ومختار العشماوى، وحضور محمد جمال ممثل النيابة العامة، وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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