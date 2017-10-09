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انخفاض أسعار الدولار بـ«المركزي» اليوم.. و«الزراعي المصري» الأقل سعر

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انخفاض أسعار الدولار بـ«المركزي» اليوم.. و«الزراعي المصري» الأقل سعر انخفاض أسعار الدولار بـ«المركزي» اليوم.. و«الزراعي المصري» الأقل سعر

التحرير

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 شهدت الدولار اليوم إنخفاض ملحوظ بالبنك المركزي اليوم يقدر بـ 1 قرش، مسجلاً 17.69 جنيه للبيع و17.59 جنيه للشراء . 

وسجل بنك عودة أعلى سعر اليوم بـ17.72جنيه للبيع، و17.62 جنيه للشراء مقابل الجنيه المصرى. 

بينما سجل الدولار أقل سعر بالبنك الزراعى المصرى وبنك الأسكندرية والبنك العربي 17.68 للبيع، و 17.58 للشراء. 

وسجل الدولار بالبنك العربي الإفريقي وإتش إس بي سي وبنك قناة السويس، وكريدى أجريكول، والبنك المصرى الخليجى والمصرى لتنمية الصادرات وبنك المشرق    17.71 للبيع، و17.61 للشراء.
 
فيما سجل الدولار بالبنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك البركة وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك ايران  وبنك أبو ظبي الإسلامى  17.70 للبيع، و 17.60 للشراء.
 
 العملات الأجنبية:

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 كما شهدت متوسط أسعار باقي العملات الأجنبية وفقا لمؤشرات البنك المركزى إنخفاضا ملحوظًا اليوم، ليسجل اليورو 20.76 للبيع، 20.64 جنيه للشراء، وسجل الجنيه الإسترلينى 23.12 جنيه للبيع، 22.98 جنيه للشراء، والفرنك السويسرى 18.09 جنيه للبيع، 17.98 جنيه للشراء، والـ100 ين يابانى 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، واليوان الصينى 2.65 جنيه للبيع، و2.64 جنيه للشراء.

 العملات العربية:

 استقرت أيضا أسعار العملات العربية وفقا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزى، وسجل الريال السعودى نحو 4.71 جنيه للبيع، و4.69 جنيه للشراء، وسجل الدينار الكويتى نحو 58.56 جنيه للبيع، و58.21 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل نحو 4.81 جنيه للبيع، و4.79 جنيه للشراء.

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