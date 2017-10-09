الجنايات تستكمل محاكمة صفوت الشريف ونجليه في الكسب غير المشروع

كتب- أحمد أبو النجا:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجليه إيهاب وأشرف، في قضية "الكسب غير المشروع".

كانت محكمة النقض، قضت بإلغاء الحكم الصادر ضده ونجله، بالسجن لمدة 5 سنوات مع تغريمه مبلغ 209 مليون و700 ألف جنيه لقيامه باستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع، وإعادة محاكمته.

وكان صفوت الشريف قد تقدم بطلب التصالح المقدم إلى جهاز الكسب غير المشروع، والذي طلب فيه تسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية وحدد مبلغ 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبة إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئيا بنحو 210 مليون جنيه.