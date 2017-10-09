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اليوم.. محاكمة 3 متهمين بقضية "رشوة هيئة البترول"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة 3 متهمين بقضية "رشوة هيئة البترول"

10:01 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- أحمد أبوالنجا:

تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، اليوم الإثنين، إلى الشهود، في محاكمة 3 متهمين في اتهامهم بتقديم والحصول على رشوة قيمتها 13 مليون جنيه، للحصول على موافقة من إحدى الشركات الخاصة والتابعة لهيئة البترول، لبعض المشروعات الخاصة بالشركة للمتهم الثالث.

وتعود تفاصيل القضية رقم 667 لسنة 2017، إلى قيام المتهمين "محمد.ع"، و "تامر.أ" الأول والثاني بالحصول على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م" للحصول على موافقة مقاولات من الشركة من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية للمشروع على المتهمين الثلاثة بالتساوي، وكل منهم على ثلث الأرباح، والتي تم تحديدها بقيمة 13 مليون و300 ألف جنيه قيمة الأرباح التي حصل عليها المتهمين.

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