السيسي يفتتح مركز المؤتمرات والمعارض الجديد بالقاهرة الجديدة

كتب- مصطفى المنشاوي:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، إلى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة لافتتاح مركز المؤتمرات والمعارض الدولية.

أقيم مركز المؤتمرات بجوار مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة ويتضمن على عدد كبير من القاعات متعددة الأغراض والتى صممت وفق احدث التصميمات فى العالم وساحات العرض المكشوف المزودة بأحدث وسائل الإعلان والإضاءة.

يضم المركز قاعة رئيسية تبلغ سعتها قرابة ١٦٧٠ فردا إضافة إلى قاعة سينما 3D ومعرضًا لجمعية المحاربين القدماء.