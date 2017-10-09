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الليرة التركية تتراجع أمام الدولار في ظل التوتر بين أنقرة وواشنطن

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مصراوي Masrawy

الليرة التركية تتراجع أمام الدولار في ظل التوتر بين أنقرة وواشنطن

10:16 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

الليرة التركية تتراجع أمام الدولار في ظل التوتر بين أنقرة وواشنطن

اسطنبول - (د ب أ):

انخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة 2 % أمام الدولار اليوم الاثنين في ظل تزايد حدة التوتر الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن.

وكانت الدولتان قد علقتا خدمات التأشيرات أمس الأحد.

وبلغ أمام الليرة 70ر3 ، بعدما كان يبلغ 61ر3 .

كما تراجعت الليرة أمام اليورو، ليسجل اليورو 33ر4، بعدما كان يبلغ 24ر4.

وقال بنك "فينانس قطر الوطني" في تركيا إن الخطوات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية"مهمة" بالنسبة للعلاقات المتوترة بالفعل بين الدولتين.

وقال محللون إن القيود على منح التأشيرات سوف يضر بقطاع السياحة والأعمال التجارية.

وكانت السفارة الأمريكية في أنقرة قد أرجعت قرارها إلى الحاجة إلى"إعادة تقييم التزام التركية تجاه منشآت وأفراد البعثة (الدبلوماسية) الأمريكية".

وصدر بيان مماثل من السفارة التركية في واشنطن بعد ساعات من بيان السفارة الأمريكية مستخدما نفس اللغة تقريبا

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت الأسبوع الماضي عن "قلقها العميق" إزاء اعتقال موظف في قنصليتها باسطنبول، رافضة الاتهامات التي وجهت إليه. والموظف هو مواطن تركي وهو ثاني موظف محلي يتم اعتقاله في تركيا خلال هذا العام.

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