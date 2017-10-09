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مصدر عراقي: العثور على مقبرة تضم رفات 20 عنصرا من داعش غرب الرمادي

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مصراوي Masrawy

مصدر عراقي: العثور على مقبرة تضم رفات 20 عنصرا من داعش غرب الرمادي

10:05 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

مصدر عراقي: العثور على مقبرة تضم رفات 20 عنصرا من داعش غرب الرمادي

أرشيفية

الرمادي (العراق) - (د ب أ):

أعلن مصدر عسكري عراقي اليوم الاثنين العثور على مقبرة تضم رفات 20 عنصرا من تنظيم داعش غرب الرمادي (110 كلم غرب بغداد).

وقال المقدم علاء فاضل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "قوات الجيش العراقي عثرت صباح اليوم على مقبرة تضم 20 جثة لعناصر داعش، كانت عناصر داعش قد دفنتهم خلال معارك تحرير مدينة الرمادي.

وأضاف أن "العملية جاءت على هامش قيام الجيش العراقي بعملية تفتيش في منطقة أبو الجير ذات الطبيعة الصحراوية غرب ناحية الرحالية (90 كلم غرب الرمادي)".

كانت القوات العراقية حررت مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار أواخر عام 2015 .

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