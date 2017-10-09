أخبار عاجلة

الأخبار - الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا» -
السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي -
وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا -
عضو «قومي مكافحة الإرهاب»: يجب مصادرة أموال الإرهاب لأسر الشهداء -
غدا تكاثر السحب يصاحبها سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29 -
«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه -
بشرى شلش: حديث الرئيس حول ملف حقوق الإنسان يتفق مع رؤية حزب المحافظين -
الأخبار - بعثة صندوق النقد الدولي تجتمع بالقاهرة لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. مزارعو الإسماعيلية: رفع سعر السماد "مصيبة وحلت"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. مزارعو الإسماعيلية: رفع سعر السماد "مصيبة وحلت"

09:51 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

  • عرض 3 صورة

    3ab3cd6186.jpg

  • عرض 3 صورة

    d6b2129b1c.jpg

  • عرض 3 صورة

    1328d67625.jpg

إعادة الألبوم

محل ملابس بالفيوم يعلن عن مفاجأة بمناسبة الصعود للمونديال (صور)

الألبوم التالى

محل ملابس بالفيوم يعلن عن مفاجأة بمناسبة الصعود للمونديال (صور)

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

وصف عدد من المزارعين في محافظة الإسماعيلية، قرار لجنة الأسمدة بوزارة الزراعة، برفع الأسعار، بالـ"مصيبة"، وأضافوا أن ارتفاع السعر المدعم سيؤدي إلى ارتفاعها بنسبة أكبر في السوق الحرة، والسوق السوداء.

وقال المهندس محمد فؤاد مدير إدارة المكافحة بالقنطرة شرق، إن قرار رفع سعر الأسمدة، غير مدروس، لإن الزيادة لا تصب إلا في مصلحة شركات الأسمدة ورجال الأعمال فقط، ما يؤدي إلى ارتفاع المنتجات الزراعية بالأسواق.

ووصف محمد متولي، مزارع، زيادة سعر طن السماد، بمقدار 241 جنيهًا دفعة واحدة، بـ"المصيبة"، التي حلت على المزارع، في الوقت الذي سيضطر فيه إلى رفع الأسعار على المحاصيل.

وتسائل سمير السمان، مهندس زراعي، "أليس من الأفضل أن تطلب الدولة من كليات الزراعة قسم مثلًا بالتنسيق مع قسم الكيمياء بدراسة تكلفة سعر طن الأسمده ثم إضافة 10 -20 % ربح للمصنع، وتسعير الطن، وعندها أكيد سيكون السعر أرخص للفلاح، بدلًا من أن يكسب للمصنع 100%، بدل القضاء على الفلاح، وتهديد المجال الزراعي في ".

صلاح محمود مزارع، قال: "إن الفلاحين ما زالو يعانون من الزيادة الأولى في أسعار الأسمدة وبدلًا من أن تقوم الدولة بدعم الزراعة والفلاحين وتعويض الفارق الكبير بين مستلزمات الإنتاج وأسعار بيع المحاصيل التي لا تحقق سوى هامش ربح ضئيل، اعتمدت زيادة جديدة في أسعار الأسمدة".

وأضاف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين بالإسماعيلية، إن ارتفاع أسعار الأسمدة 200 جنيه، ليس في وقته، مشيرًا إلى أن الفلاحين، يحتاجون إلى الدعم، وأن مصانع الأسمدة، تكسب 400%، وتصدر منتجاتها للخارج، مشيرًا إلى أن على الدولة أن تراعي الفلاحين، تلك الفئة التي تمثل أهمية استراتيجية لمصر.

وقررت وزارة الزراعة اعتماد زيادة جديدة في أسعار الأسمدة، من 2959 جنيهًا إلى 3200 جنيه للطن، قبل بداية الموسم الزراعي الشتوي، الذي يتم فيه زراعة محصول القمح والخضراوات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بدء موسم جني القطن في المنوفية

    أخبار

  • بالصور.. الإسماعيلية تشهد مبادرة "اعرف حرب أكتوبر "

    أخبار

  • مزارعو الإسكندرية يرفضون زيادة سعر الأسمدة.. و"الزراعة": لا بد منها

    أخبار

  • فلاحون بالبحيرة عن زيادة أسعار الأسمدة وموسم الحر: "موت وخراب ديار"

    أخبار

إعلان

c10c99be1d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي