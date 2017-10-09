إجلاء ثلاثة آلاف شخص جراء حريق في مركز تسوق في موسكو
إجلاء ثلاثة آلاف شخص جراء حريق في مركز تسوق في موسكو
09:53 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017
تصاعد دخان اسود كثيف من مركز التسوق في موسكو
موسكو – (أ ف ب):
تم إجلاء ثلاثة آلاف شخص من مركز للتسوق في موسكو الأحد بعد اندلاع حريق ضخم، بحسب ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية في بيان.
واجتاحت النيران التي اندلعت عند الساعة 18,50 بتوقيت غرينيتش على مساحة تقارب 55 الف متر مربع من المركز التجاري المتخصص في بيع ادوات البناء، بحسب بيان الوزارة.
وتصاعدت سحب من الدخان الاسود الكثيف فوق سقف المركز الذي انهار جزء منه، بحسب ما شاهد مراسل لفرانس برس.
وقالت الوزارة "تم اجلاء ثلاثة آلاف شخص من المبنى"، موضحة انه "بحسب المعلومات الأولية تم تسجيل إصابات" جراء الحريق.
وأرسل اكثر من 290 اطفائيا و170 آلية اطفاء وثلاث مروحيات الى المكان لاخماد الحريق.
وكان حريق اندلع في العاشر من يوليو في مركز تجاري في شمال شرق موسكو أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص. وقد تسبب في جرح 14 شخصا، كما أعلنت السلطات الروسية.
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