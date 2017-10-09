مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بالقدس

رام الله – (أ ش أ):

شهد المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم الباكر، اقتحامات واسعة لمجموعات المستوطنين، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط محاولات متعددة لأداء طقوس وشعائر علنية باللباس التلمودي التقليدي، خاصة في منطقة باب الرحمة.

وقال شهود عيان إن الاقتحامات تتم من باب المغاربة بحراسات مشددة، استجابة لدعوات جدّدتها ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم لأنصارها من المستوطنين بالمزيد من المشاركات المكثفة في اقتحامات واسعة للمسجد الاقصى اليوم وما تبقى من أيام عيد "المظلة" أو "العُرش" اليهودي، ونشرت على مواقعها الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها صوراً لاستباحة المستوطنين للأقصى ونجاح عدد منهم بأداء شعائر وطقوس تلمودية فيه.

وكان نحو أربعمائة مستوطن قد اقتحموا المسجد الاقصى يوم أمس وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المصلين خلال دخولهم الى المسجد من البوابات الرئيسية.

وفي بيت لحم، اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، منطقة برك سليمان، جنوب بيت لحم ، وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة برك سليمان، وأدت طقوسا تلمودية في المكان، بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.