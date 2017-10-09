أخبار عاجلة

الأخبار - الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا» -
السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي -
وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا -
عضو «قومي مكافحة الإرهاب»: يجب مصادرة أموال الإرهاب لأسر الشهداء -
غدا تكاثر السحب يصاحبها سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29 -
«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه -
بشرى شلش: حديث الرئيس حول ملف حقوق الإنسان يتفق مع رؤية حزب المحافظين -
الأخبار - بعثة صندوق النقد الدولي تجتمع بالقاهرة لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالصور.. أمريكي يرسم لوحات على مقاعد المراحيض ويعرضها للبيع

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. أمريكي يرسم لوحات على مقاعد المراحيض ويعرضها للبيع

10:00 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

  • عرض 9 صورة

    4541d2d003.jpg

  • عرض 9 صورة

    491769718d.jpg

  • عرض 9 صورة

    4a5b96c820.jpg

  • عرض 9 صورة

    b405adeb82.jpg

  • عرض 9 صورة

    4c5ca2a6ab.jpg

  • عرض 9 صورة

    7c5d37a4dd.jpg

  • عرض 9 صورة

    bd72768392.jpg

  • عرض 9 صورة

    70cd5da497.jpg

  • عرض 9 صورة

    9d17180725.jpg

إعادة الألبوم

لعبة إلكترونية تتسبب في إصابة فتاة بالعمى...والسبب

الألبوم التالى

لعبة إلكترونية تتسبب في إصابة فتاة بالعمى...والسبب

كتب - هشام عواض:

عرض رجل من ولاية تكساس الأمريكية، مجموعته الفريدة من اللوحات الفنية، للبيع والتي عكف على رسمها على مقاعد المراحيض منذ حوالي نصف قرن.

بحسب موقع "UPI" الأمريكي، قرر بارني سميث، البالغ 69 عامًا، بيع متحفه الفني الذي يحتوي على أكثر من 13 ألف لوحة مرسومة على مقاعد المراحيض.

وأطلقت شركة كلوروكس حملة على الإنترنت لمساعدة سميث والعديد من الفنانين الآخرين للترويج للوحاتهم الفريدة من نوعها.

وقال "سميث"، لقناة "فوكس 29"، إن حان الوقت لبيع متحفه الفني، لأنه لم يعد قادرًا على إنتاج المزيد من اللوحات بوقت سريع بسبب تقدمه في السن.

ويسعى الرسام الأمريكي لبيع لوحاته بمبلغ 20 ألف دولار (قرابة 360 ألف جنيه مصري)، ويأمل في العثور على مشترٍ مختص بالفن، للحفاظ على متحفه الذي جهد في العمل عليه سنوات طويلة.

وينوي سميث إبقاء متحفه قيد العمل لاستقبال الزوار بشكل طبيعي حتى يعثر على مشتر مناسب له.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. فنانة تحول جسدها لقطع فنية بـ"المكياج"

    هو وهي

إعلان

9cbcbf971a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية

مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية

القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا

القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا

موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح

موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح

القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط

القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط