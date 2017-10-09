بالصور.. أمريكي يرسم لوحات على مقاعد المراحيض ويعرضها للبيع

كتب - هشام عواض:

عرض رجل من ولاية تكساس الأمريكية، مجموعته الفريدة من اللوحات الفنية، للبيع والتي عكف على رسمها على مقاعد المراحيض منذ حوالي نصف قرن.

بحسب موقع "UPI" الأمريكي، قرر بارني سميث، البالغ 69 عامًا، بيع متحفه الفني الذي يحتوي على أكثر من 13 ألف لوحة مرسومة على مقاعد المراحيض.

وأطلقت شركة كلوروكس حملة على الإنترنت لمساعدة سميث والعديد من الفنانين الآخرين للترويج للوحاتهم الفريدة من نوعها.

وقال "سميث"، لقناة "فوكس 29"، إن حان الوقت لبيع متحفه الفني، لأنه لم يعد قادرًا على إنتاج المزيد من اللوحات بوقت سريع بسبب تقدمه في السن.

ويسعى الرسام الأمريكي لبيع لوحاته بمبلغ 20 ألف دولار (قرابة 360 ألف جنيه مصري)، ويأمل في العثور على مشترٍ مختص بالفن، للحفاظ على متحفه الذي جهد في العمل عليه سنوات طويلة.

وينوي سميث إبقاء متحفه قيد العمل لاستقبال الزوار بشكل طبيعي حتى يعثر على مشتر مناسب له.