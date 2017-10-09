السيسي يستقبل المنتخب الوطني لكرة القدم في قصر الاتحادية

القاهرة – (أ ش أ):

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازهم الفني في قصر الاتحادية وذلك لتهنئتهم على التأهل لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا 2018 .

وفازت مصر مساء الأحد على الكونغو بهدفين سجلهما نجم المنتخب محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، في الدقيقتين 61 و94، من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الكونغو الوحيد أرنولد بوكا موتو في الدقيقة 87.

وصعد المنتخب إلى كأس العالم العام المقبل بعد غياب دام 28 عامًا. كانت اخر مرة تأهلت فيها مصر إلى كأس العالم في إيطاليا 1990.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة قبل واحدة من انتهاء التصفيات بينما جاءت اوغندا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وغانا في المركز الثالث بست نقاط بينما يتذيل الكونعو المجموعة برصيد نقطة واحدة.