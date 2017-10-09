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أربع علامات تجبرك على الإنفصال عن شريك حياتك فورًا

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مصراوي Masrawy

أربع علامات تجبرك على الإنفصال عن شريك حياتك فورًا

09:30 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

أربع علامات تجبرك على الإنفصال عن شريك حياتك فورًا

أربع علامات تجبرك على الإنفصال عن شريك حياتك فورًا

كتبت- نانسي فايز الرويني: 

في المراحل الأولى من العلاقة، معظمنا يعتقد أنه وجد الشخص المثالي لنكمل رحلة العمر سويًا، ولكن مع الوقت نكتشف غير ذلك. ففي بعض الأحيان يصعب علينا الإنفصال، خاصةً إذا كنا قد قضينا فترة ليست بقليلة من العمر معًا.

وبحسب صحيفة " الإندبندنت البريطانية"، اتفق العديد من المعالجيين النفسيين عن مؤشرات يجب التوقف عند ظهورها، لإنها ستؤدي إلى استحالة إكمال العلاقة بشكل جيد.

1- شريكك دائمًا يلومك

نادرًا ما تكون مشاكل العلاقة خطأ من طرف واحد كما يقولون، فوفقًا للمستشار العلاقات الأسرية جوليان دريشس: "أنت في علاقة مسدودة إذا كان شريكك أو شريكتك لا تريد أن تتخطى المشاكل، وتفكر في حلول لها، وتلقي باللوم عليك دائمًا أنك السبب في جميع المشاكل التي تحدث في علاقاتكم"، لكن الحل الأمثل العمل على حل المشاكل سويًا.

2- لا تسير الأمور بشكل جيد

تقول جيني جبلين، الخبيرة في مجال العلاج والصحة النفسية: " إن أفضل طريقة لمعرفة إذا كنت في علاقة مسدودة أم لا، هي إذا كنت لا ترى أنك في حال أفضل"، وإذا كنت عالق حول تغيير الاشياء إلى الأحسن، ولا تقبل بأن تربطك مثل هذه العلاقة فأعلم أنك في طريق مسدود.

3- تتمنى شخص آخر لترتبط به

إذا كنت مع الشخص المناسب فإنك لن تتخيل أي شخص أخر لعلاقتك، حيث يقول المستشار جوناثان بينيت: " إذا كنت تفكر بإستمرار في خيارات أخرى، فإن علاقتك ليست قوية كما تظن".

4- لا تشعر بالرغبة في الإستمرار

إذا كان شريك حياتك لم يعد يشعر بأنك الشخص الذي يريد أن يقضي بقية حياته معك، من المهم عدم تجاهل صوت العقل في مثل هذه الأمور.

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