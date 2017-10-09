بالصور.. طلاب يابانيون يحتفلون بتحويل قش الأرز لحيوانات عملاقة

كتبت - فاطمة خالد

يرتبط الخريف وهو موسم الحصاد، بالاحتفالات والمهرجانات في أنحاء كثيرة من العالم، كذلك في شمال اليابان أقيم مهرجان "وارا" للفنون، احتفالًا بموسم حصاد الأرز.

وشيدت منحوتات عملاقة لحيوانات باستخدام قش الأرز، وهي طريقة مبتكرة لإعادة استخدام القش الذي خلفه الحصاد.

بدأ مهرجان "وارا" للفنون في مدينة "نيجاتا"، منذ عام 2008، حيث بدأ التعاون الإبداعي بين قسم السياحة في المدينة وجامعة "موساشينو" للفنون لأيحاء المهرجان كل عام.

تعودوا طلاب "موساشينو" أن يعملوا معًا، في هذا التوقيت من العام، لملء حقول "نيجاتا" بمنحوتات الحيوانات العملاقة المصنوعة من القش الأرز.