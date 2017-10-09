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لصاحبات الخصر الصغير.. اختاري هذه الإطلالة

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مصراوي Masrawy

لصاحبات الخصر الصغير.. اختاري هذه الإطلالة

09:12 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور..فستان زفاف أسطوري لخريجة ستار أكاديمي

الألبوم التالى

بالصور..فستان زفاف أسطوري لخريجة ستار أكاديمي "لارا اسكندر"

كتبت- هاجر حاتم:

عادًة ما تتمتع صاحبات الخصر الصغير بقوام شبه مثالي، لكن البعض منهن يختار أزياء لاتناسب شكل أجسامهن، باختيار الملابس الواسعة جدًا.

يمكنك اختيار الفساتين الضيقة من منطقة الخصر، أو استخدام الحزام، مع الكعب العالي لمناسباتك الكلاسيكية، أو الحذاء الرياضي، لإطلالة كاجوال مميزة.

وبهذا الألبوم نستعرض لك مجموعة من الفساتين لتستوحي منها ما يناسبك، من موقع pinterest.

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مصراوي Masrawy

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