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7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع منظفات في العاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع منظفات في العاشر من رمضان

08:57 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع منظفات في العاشر من رمضان

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب

نشب، صباح اليوم الاثنين، حريق هائل بمصنع منظفات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء منصور لاشين، مساعد المدير لأمن العاشر من رمضان، يفيد بنشوب حريق بأحد مصانع المنظفات بالمنطقة الصناعية الثالثة.

ودفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، بـ 7 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ؛ لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها.

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