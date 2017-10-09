7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع منظفات في العاشر من رمضان

الشرقية – فاطمة الديب

نشب، صباح اليوم الاثنين، حريق هائل بمصنع منظفات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء منصور لاشين، مساعد المدير لأمن العاشر من رمضان، يفيد بنشوب حريق بأحد مصانع المنظفات بالمنطقة الصناعية الثالثة.

ودفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، بـ 7 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ؛ لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها.