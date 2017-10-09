أخبار عاجلة

الأخبار - الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا» -
السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي -
وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا -
عضو «قومي مكافحة الإرهاب»: يجب مصادرة أموال الإرهاب لأسر الشهداء -
غدا تكاثر السحب يصاحبها سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29 -
«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه -
بشرى شلش: حديث الرئيس حول ملف حقوق الإنسان يتفق مع رؤية حزب المحافظين -
الأخبار - بعثة صندوق النقد الدولي تجتمع بالقاهرة لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس الالماني يلتقي البابا فرنسيس في روما لبحث قضية الهجرة والإصلاح الكنسي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئيس الالماني يلتقي البابا فرنسيس في روما لبحث قضية الهجرة والإصلاح الكنسي

08:53 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

الرئيس الالماني يلتقي البابا فرنسيس في روما لبحث قضية الهجرة والإصلاح الكنسي

البابا فرنسيس

روما - (د ب أ):

يستقبل بابا الفتيكان فرنسيس الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير صباح اليوم الاثنين في روما، وهو أول لقاء يجمع بين شتاينماير وزعيم الكنيسة الكاثوليكية.

وتشمل القضايا الرئيسية محل النقاش بين الجانبين العلاقات بين الكاثوليك والبروتستانت في الذكرى السنوية الـ500 للإصلاح الكنسي، بالاضافة إلى الوضع الدولي، بما في ذلك الهجرة وأزمة اللاجئين في مختلف أنحاء العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن شتاينماير، المنتمي إلى الطائفة البروتستانتية، يعمل باستمرار من أجل إقامة حوار عالمي بين الأديان.

ويزور الرئيس الألماني في أعقاب لقائه مع البابا منظمة الإغاثة الكاثوليكية "سانت إيجيديو" التي تقدم المساعدة للمهاجرين والمشردين، بين أشياء أخرى. ولهذه المنظمة العديد من الأفرع في جميع أنحاء العالم، من بينها ألمانيا.

وكان آخر رئيس ألماني أجرى مقابلة خاصة مع البابا هو يواخيم جاوك في كانون أول/ديسمبر 2012 الذي اجتمع مع البابا بنديكت السادس عشر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إيران ترحب بالتعاون مع ألمانيا لحل الأزمات الإقليمية

    أخبار

  • الرئيس الألماني يقدم التعازي لترامب في ضحايا هجوم لاس فيجاس

    أخبار

  • وزير خارجية إيطاليا يعلن وقف إجراءات اعتماد سفير لدى

    أخبار

  • الادعاء العام الإيطالي يطالب بمحاكمة عمدة روما

    أخبار

إعلان

00d42cf535.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً