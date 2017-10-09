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صحة بنى سويف: مغادرة 105 حالة من مصابي اشتباه التسمم الغذائي

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صحة بنى سويف: مغادرة 105 حالة من مصابي اشتباه التسمم الغذائي صحة بنى سويف: مغادرة 105 حالة من مصابي اشتباه التسمم الغذائي

التحرير

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أعلنت مديرية صحة ببني سويف، اليوم الاثنين، خروج 105 مصابين من تلاميذ قرية شرهي بمركز إهناسيا غرب المحافظة، عقب استقرار حالتهم بعد تلقيهم العلاج اللازم والإسعافات الأولية، واحتجاز 29 آخرين بمستشفى بني سويف العام، نتيجة الاشتباه بتسمم غذائي.

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واستقبل مستشفى بنى سويف العام وإهناسيا المركزي في الساعات الأولى من صباح اليوم، 134 طفلًا وتلميذًا من أبناء قرية شرهي بمركز إهناسيا مصابون باشتباه تسمم غذائي، وتعرضهم لقئ وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة، وتفيد المعلومات الأولية أن الأطفال تناولوا وجبة كشري من أمام إحدى المدارس، وشعروا في فترة متأخرة من مساء أمس الأحد، بإعياء شديد نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

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التحرير

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