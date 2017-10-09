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الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 27

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الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 27 الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 27

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد. 

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري - حيث الفرصة مُهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وعلى البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن
 
الصغرى العظمى 
 
القاهرة 24 27

وسط الدلتا 23 27

الإسكندرية 21 26

بلطيم 21 26

مرسى مطروح 20 25

السلوم 17 24

سيوة 19 27

بورسعيد 20 25

دمياط 20 25

العريش 17 28

رفح 17 27

الإسماعيلية 21 27

السويس 22 28

رأس سدر 19 28

نخل 15 28

نويبع 24 28

طابا 18 28

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الطور 23 27

شرم الشيخ 25 32

الغردقة 24 33

مرسى علم 25 33

الفيوم 22 28

بنى سويف 21 28

المنيا 21 30

أسيوط 21 31

سوهاج 22 32

قنا 22 34

الأقصر 23 35

أسوان 24 37

أبوسمبل 25 37

الوادى الجديد 22 36

شلاتين 25 34

أبو رماد 26 34

رأس حدربة 27 33

حلايب 27 32

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