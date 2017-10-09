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إدارة ترامب تكشف عن قائمة بمبادىء سياسة مقترحة حول الهجرة

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مصراوي Masrawy

إدارة تكشف عن قائمة بمبادىء سياسة مقترحة حول الهجرة

08:21 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

إدارة ترامب تكشف عن قائمة بمبادىء سياسة مقترحة حول الهجرة

ترامب

واشنطن - (د ب أ):

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد(بالتوقيت المحلي)، عن قائمة مبادىء خاصة بالهجرة ترغب في إقرارها بدلا من اتفاق مع الديمقراطيين للسماح لمئات الآلاف من المهاجرين الشباب بالبقاء في الولايات المتحدة.

وتضمنت القائمة التي صدرت على نحو غير متوقع في منتصف عطلة نهاية الأسبوع رغبات السياسة المتشددة، بما في ذلك بناء الجدار الذى وعد به ترامب منذ مدة طويلة على طول الحدود الأمريكية- المكسيكية والترحيل العاجل لمن تجاوز مدة تأشير الإقامة .

كما دعت الإدارة إلى وضع حد لـ "الهجرة المتسلسلة للأسر الممتدة"، بما يقصر الحصول على البطاقات الخضراء لأفراد نفس العائلة على الأزواج والزوجات والأبناء.

وتهدد القائمة بعرقلة اتفاق مع الديمقراطيين حول مستقبل برنامج (العمل المؤجّل للطفولة الوافدة) /داكا/، الذي أمرت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بتطبيقه عام 2012.

ويسمح برنامج (داكا) للمهاجرين الشباب الذين قدموا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وهم أطفال، والذين يشير إليهم مؤيدو البرنامج باسم "الحالمين"، بالبقاء في البلاد والعمل أو دخول الجامعة.

وفى رسالة إلى قادة مجلسي النواب والشيوخ ، قال ترامب إن سياساته المقترحة "يتعين إدراجها كجزء من أي تشريع يتناول وضع المستفيدين من برنامج (داكا)".

وهاجم كبار الأعضاء الديمقراطيين قائمة ترامب قائلين إنها تجاوزت "الحد المعقولإلى حد كبير".

وقالت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان مشترك: "لا يمكن أن تكون الإدارة جادة في التوصل إلى حل وسط أو مساعدة (الحالمين) إذا بادرت بإصدار قائمة بمثابة حرمان للحالمين، ولمجتمع المهاجرين والغالبية العظمى من الأمريكيين".

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