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مقتل 12 شخصا من الروهينجا غرقا قبالة سواحل بنجلاديش

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مصراوي Masrawy

مقتل 12 شخصا من الروهينجا غرقا قبالة سواحل بنجلاديش

08:18 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

مقتل 12 شخصا من الروهينجا غرقا قبالة سواحل بنجلاديش

غرق عشرات الروهينغيا من قبل إثر انقلاب قوارب تقلهم

لندن – (بي بي سي):

لقي 12 شخصا على الأقل من المسلمين الروهينجا حتفهم غرقا، إثر انقلاب زورق كان يقلهم من ميانمار باتجاه بنجلاديش.

وأعلن مسؤولون أن أشخاصا آخرين لا يزالون مفقودين، عقب الحادث الذي وقع في نهر "ناف" في وقت متأخر من يوم الأحد.

ويعتقد أن القارب كان يقل نحو مئة شخص، فارين من العنف ضد المسلمين في ميانمار من بينهم أطفال. وتجري حاليا عملية إنقاذ.

ولقي العشرات من أقلية الروهينجا حتفهم من قبل، خلال محاولاتهم الفرار إلى بنجلاديش، هربا من حملة عسكرية في ولاية راخين.

ولم يعرف على وجه الدقة عدد الأشخاص الذين كان يقلهم القارب، لكن مسؤولون بقوات حرس الحدود البنغالية أعطوا تقديرات ترواحت بين 40 إلى 100 شخص.

ويقول مسؤولون إن عشر جثث لأطفال وجثة لرجل وأخرى لامرأة انتشلوا حتى الآن.

وبينما فر كثيرون من ميانمار إلى بنغلاديش عبر الحدود البرية، يحاول آخرون الفرار عبر البحر في قوارب صيد صغيرة وهشة.

واندلع العنف في ولاية راخين في أغسطس الماضي، حينما شن مسلحون من أقلية الروهينجا هجمات على نقاط أمنية.

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ومنذ ذلك الحين، فر نحو نصف مليون شخص من الروهينجا إلى بنجلاديش.

ويتهم هؤلاء الفارون جيش ميانمار بأنه يشن، بدعم من رهبان بوذيين، حملة وحشية للقتل الجماعي وإحراق القرى بهدف اجتثاثهم من هناك.

لكن السلطات في ميانمار تنفي ذلك.

هذا المحتوى من

BBC

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