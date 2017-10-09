اليوم.. البرلمان يناقش طلبات إحاطة حول تأخر إنشاء المدارس ومشكلات الصرف الصحي

كتب – أحمد علي:

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة المقرر لها اليوم الاثنين، مجموعة من طلبات الإحاطة أغلبها في أزمات الصرف الصحي والطرق والمواصلات.

ويستعرض المجلس، عددا من طلبات الإحاطة فيما يخص الصرف الصحي، بسوهاج وتجديد وإحلال السكة الحديد بالمحافظة ذاتها، بالإضافة لسياسة الحكومة للحد من حوادث الطرق.

وأوضح جدول أعمال الجلسات العامة الصادر عن مجلس النواب، أن الجلسة الثانية ستناقش عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير التربية والتعليم طارق شوقي، عن عدم إنشاء مدارس جديدة وعدم إجراء إحلال وتجديد لبعض المدارس القائمة، وبعض المدارس من نقص المعلمين وتكدس الفصول، وعدم وجود خطة لزيادة رواتب المعلمين.

كما كشف جدول أعمال الجلسات، عن مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الأخرى، عن سوء حالة الطرق نتيجة عدم رصفها، مما تسبب في زيادة معدلات حوادث الطرق، وكذلك عن المشاكل التي تعاني منها هيئة السكة الحديدية، والتي ناقشتها لجنة النقل، خلال دور الانعقاد الماضي.

يأتي ذلك عقب الإعلان عن نتائج انتخابات اللجان النوعية الثلاثة التي وافق المجلس على إعادة الانتخابات فيها، وهي لجنة الدفاع والشئون الإفريقية على مقعدي وكيل اللجنة، وفي لجنة الطاقة على مقعد رئيس وأمين سر اللجنة.