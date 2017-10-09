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وزير المالية عن التأهل لكأس العالم: الشعب كان لازم يفرح

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وزير المالية عن التأهل لكأس العالم: الشعب كان لازم يفرح وزير المالية عن التأهل لكأس العالم: الشعب كان لازم يفرح

التحرير

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قال عمرو الجارحي وزير المالية، إنه توقع فوز الوطني على نظيرة الكونغولي، في المباراة التى جمعتهما في استاد برج العرب، مساء أمس، بهدفين لمحمد صلاح.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، عقب المباراة: «قُلت هنكسب 2 والحمد لله، اتحققت وتأهل المنتخب، فرحة كبيرة ما عشناهاش من فترة طويلة، وأخيرًا الأمنية اتحققت بعد انتظار 28 سنة، فالشعب يستحق الفرحة.. الشعب كان لازم يفرح».

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وتأهل المنتخب الوطني رسميًا إلى  بعد غياب 28 عامًا، عقب التغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم 2018.  

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التحرير

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