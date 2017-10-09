«نادي ع الصعيدي».. «صلاخ والحضري» يشعلان احتفالات سوهاج بالتأهل للمونديال (صور)

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احتشد المئات بشوارع محافظة سوهاج، احتفالا بتأهل المنتخبن الوطني لكأس العالم 2018 في روسيا، عقب الفوز على الكونغو بهدفين أحرزهما محمد صلاح مقابل هدف للضيوف، في المباراة التي جمعت المنتخبين بملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وهتف المحتفلون باسم محمد صلاح، الذي أحرز هدف الفوز في الوقت القاتل من المبارة، وعصام الحضري الذي أنقذ مرماه من هدفًا مؤكدًا كاد أن يقضي على أحلام المصريين، مرددين وسط الهتافات "تحيا مصر".

وقال محمد الأخميمي، أحد المواطني المشاركين في الاحتفال، إن فوز المنتخب وتأهله لكأس العالم فرح 90 مليون مصري، كانوا جميعًا على قلب رجل واحد، مضيفًا أنه كان يتوقع الفوز وإحراز محمد صلاح هدف التأهل لكاس العالم.

وأضاف شهاب الدين موسى، أن مصر عادت من جديد وسط الدول الكبرى، والمنافسة على تقديم الأفضل في الرياضة، ولاسيما أن اللاعبين المصريين يلعبون في أندية أوربية كبيرة ذات شعبية جارفة.

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من جانبه، هنأ محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، المنتخب بالتأهل التاريخي للمونديال بعد غياب دام 28 عامًا، وقاد مسيرة حاشدة بمشاركة مدير أمن سوهاج/ مؤكدًا على أهمية الحدث في عودة التلاحم بين الشعب المصري والالتفاف حول الهدف الأسمى وهو رفع اسم مصر بين شعوب العالم.

وشهد شارع البحر والكورنيش وميدان الثقافة وكافة الميادين بسوهاج احتفالات وأفراح عارمة/ خاصة وأن المحافظة خصصت شاشتي عرض بالمسرح الروماني والاستاد الرياضي لمشاهدة المباراة، بالإضافة إلى إذاعتها بمراكز الشباب بالمجان.