‎”دعم مصر" يهنئ المصريين بالوصول للمونديال.. ويدعو إلى عودة الجماهير

كتبت-مروة شوقي:

‎وجه ائتلاف "دعم مصر" التهنئة إلى الشعب المصري بعد وصول المنتخب إلى مونديال روسيا 2018، مشيدًا بالروح العالية التي ظهر عليها لاعبو المنتخب المصرى وإصرارهم حتى اللحظات الأخيرة على الانتصار.

‎وقال المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف، حسب بيان صادر اليوم الاثنين، إن لاعبي المنتخب أثبتوا معدنهم ثمين، بإصرارهم البالغ على رسم البسمة على وجوه المصريين، وبقتالهم فى الملعب حتى تحقق لهم وللمصريين ما أرادوا.

‎وأشاد رئيس الائتلاف، بالجمهور المصري الذى آزر المنتخب، خاصة الذين زحفوا خلفه إلى ستاد برج العرب، وظهروا بمظهر مشرف وحضاري نقل صورة في منتهى الرقي عن المصريين.

وأضاف السويدي:" لم يفتر حماس المصريين لحظة لمنتخب بلادهم، وكان تشجيعهم حاضراً حتى فى أصعب لحظات المباراة، حتى استطاع الفريق تجاوز العقبات والوصول فى النهاية إلى النتيجة المرجوة".

‎ونوّه السويدي، إلى أن هذه الصورة المشرفة للجمهور تمنح مؤشرات قوية على إمكانية عودة الجمهور فى المباريات المحلية خلال الفترة المقبلة بعد موافقة الجهات الأمنية، لإعادة الصورة الجميلة مجدداً إلى الملاعب المصرية.

وفازت مصر مساء الأحد على الكونغو بهدفين سجلهما نجم المنتخب محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، في الدقيقتين 61 و94، من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الكونغو الوحيد أرنولد بوكا موتو في الدقيقة 87.

وصعد المنتخب إلى كأس العالم العام المقبل بعد غياب دام 28 عامًا. كانت اخر مرة تأهلت فيها مصر إلى كأس العالم في إيطاليا 1990.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة قبل واحدة من انتهاء التصفيات بينما جاءت اوغندا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وغانا في المركز الثالث بست نقاط بينما يتذيل الكونعو المجموعة برصيد نقطة واحدة.