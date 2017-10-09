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ارتفاع حالات الإصابة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف إلى 134 طفلا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حالات الإصابة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف إلى 134 طفلا

04:27 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

ارتفاع حالات الإصابة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف إلى 134 طفلا

مستشفى بني سويف العام

بني سويف ــ أحمد كامل:

قال الدكتور هاني همام مدير مستشفى بني سويف العام، إن المستشفى استقبل في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، 29 طفلا من أبناء قرية شرهي بمركز إهناسيا مصابين باشتباه تسمم غذائي، وتعرضهم لقىء وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة.

وأشار مدير المستشفى إلى أن جميع الحالات مستقرة وتلقت العلاج اللازم وحجزوا داخل قسم الأطفال بالمستشفى ومقرر التصريح بمغادرتهم صباحاً.

وكان مستشفى إهناسيا المركزي استقبل قرابة 104 طفل مصاب بأعراض اشتباه تسمم غذائي، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 134 طفلا مصابا باشتباه تسمم غذائي.

من جانبه قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن جميع الحالات مستقرة، مشيرا إلى أنه انتقل إلى مستشفى إهناسيا المركزي على رأس فريق من المديرية بعد رفع الطوارئ في المستشفى، لمتابعة علاج الأطفال

وأضاف: "الحالات وصلت تباعا إلى مستشفى اهناسيا المركزي في ساعة متأخرة من مساء الأحد، حتى الثانية فجر الاثنين، وأن المعلومات الأولية تفيد بتناول الأطفال وجبة كشري من أمام إحدى المدارس، حيث شعروا في فترة متأخرة من مساء الأحد، بإعياء شديد نقلوا على إثره إلى المستشفى.

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