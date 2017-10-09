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رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة نتائج الزيارات الرئاسية

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة نتائج الزيارات الرئاسية

03:48 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة نتائج الزيارات الرئاسية

المهندس شريف إسماعيل

القاهرة – (أ ش أ):

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة وزارية تسمى "لجنة متابعة نتائج الزيارات الرئاسية" برئاسته.

ووفقا للقرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد، تضم اللجنة وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية، ووزير التجارة والصناعة (مقرراً للجنة).

كما تضم اللجنة وزيري السياحة والنقل، ورئيس جهاز المخابرات العامة أو من ينوب عنه، ويحق للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو غيرهم من الخبراء والمتخصصين.

وتتولى اللجنة متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين جمهورية العربية ودول العالم والعمل على تطوير وتعميق هذه العلاقات في مختلف المجالات، وبحث أوجه التعاون المشترك والبدء في تفعيلها ومتابعة نتائج زيارات رئيس الجمهورية.

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مصراوي Masrawy

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