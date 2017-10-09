من 1990 إلى 2017.. كيف يحتفل المصريون بالصعود إلى كأس العالم؟

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بعد غياب 28 عامًا استطاع المنتخب الوطني التأهل لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في روسيا العام القادم، حيث كانت آخر مرة تأهل فيها الفراعنة للمونديال عام 1990.

وعندما تأهل المصريين لمونديال إيطاليا، عام 1990، على حساب المنتخب الجزائري بالهدف الشهير الذي أحرزه حسام حسن في اللقاء الذي جمع المنتخبين على استاد القاهرة يوم 17 نوفمبر عام 1989، كانت الفرحة مقتصرة على مدرجات استاد القاهرة والشوارع المحيطة به فقط، لأنه لم يكن هناك مواقع تواصل اجتماعي، على عكس اليوم.

يذكر أن أول موقع إلكتروني ظهر كان عام 1990 وتحديدا يوم 21 ديسمبر، وكان يحمل اسم «info.cern.ch» وتم إطلاقه عن طريق عالم بريطاني يدعى تيم بيرنرزلي، وكان الموقع يضم مجموعة من المستندات فقط.

واليوم، وعقب مرور 28 عاما، على هذا الحدث تغير العالم كثيرا، وبعد أن كان هناك 100 ألف حاسب إلكتروني في الكرة الأرضية، أصبح هناك ملايين الحاسبات وتعددت وسائل التكونولوجيا وأصبحت الإنترنت الآن جزءًا أساسيًا من العالم، وباتت مواقع التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا» أكبر تجمع بشري في العالم وتعددت معها أشكال وطرق الاحتفال، وبخلاف نزول الملايين في الشوارع كان هناك ملايين المصريين والمتواجدين في مختلف دول العالم يحتفلون بتأهل المنتخب على السوشيال ميديا.

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وتعددت أشكال احتفالات المصريين بتاهل الفراعنة لمونديال روسيا، فهناك من احتفل عبر صفحات الفيسبوك وتويتر بالسخرية من المنتخبات الإفريقية الكبيرة التي لم تتأهل، وآخرون احتفلوا بمحمد صلاح الذي قاد المنتخب للتأهل بعد أحرازه هدفي المباراة الحاسمة، وهناك من احتفل عن طريق السخرية من مجدي عبد الغني وهدفه الشهير في مونديال 1990.