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صفقة عسكرية "تاريخية" بين مصر وروسيا لم تحدث منذ انهيار الاتحاد السوفيتي

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مصراوي Masrawy

صفقة عسكرية "تاريخية" بين وروسيا لم تحدث منذ انهيار الاتحاد السوفيتي

02:53 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

مقاتلات ميغ-29

القاهرة – (مصراوي):

عقدت مصر صفقة مع ، حصلت بموجبه القاهرة على على أكبر صفقة من مقاتلات "ميغ-29" منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

ونقلت روسيا اليوم عن موقع قناة "لايف" الروسية أن الصفقة التي عقدتها روسيا مع مصر، سيحصل بموجبها الجانب المصري على 50 مقاتلة من طراز "ميغ – 29/إم2".

ووصفت الشبكة الإخبارية الروسية الصفقة بـ" تاريخية".

وكان رئيس "شركة الطائرات المتحدة" الحكومية في روسيا (UAC)، يوري سلوصار، قد قال في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، "إن موسكو ستبدأ هذا العام بتزويد مصر بمقاتلات من طراز "ميغ – 29" وستنفذ هذا العقد الموقع معها ضمن المهلة المذكورة فيه، لذلك سوف تبدأ هذا العام أيضا بتدريب الطيارين المصريين على قيادة هذه المقاتلات وتوفير الأصول المادية وقطع غيار لهذه الطائرات".

وتنتمي مقاتلات "ميغ – 29" لعائلة المقاتلات الجوية الخفيفة الوزن. وقد تم تصميم هذه الطائرات لتدمير الأهداف الجوية، الطائرة في مجال الرادار المزودة به، وكذلك الأهداف الأرضية مع استخدام أسلحة غير موجهة في ظل ظروف الرؤية الجيدة.

 

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مصراوي Masrawy

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