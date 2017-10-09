صفقة عسكرية "تاريخية" بين مصر وروسيا لم تحدث منذ انهيار الاتحاد السوفيتي

القاهرة – (مصراوي):

عقدت مصر صفقة مع روسيا، حصلت بموجبه القاهرة على على أكبر صفقة من مقاتلات "ميغ-29" منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن موقع قناة "لايف" الروسية أن الصفقة التي عقدتها روسيا مع مصر، سيحصل بموجبها الجانب المصري على 50 مقاتلة من طراز "ميغ – 29/إم2".

ووصفت الشبكة الإخبارية الروسية الصفقة بـ" تاريخية".

وكان رئيس "شركة الطائرات المتحدة" الحكومية في روسيا (UAC)، يوري سلوصار، قد قال في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، "إن موسكو ستبدأ هذا العام بتزويد مصر بمقاتلات من طراز "ميغ – 29" وستنفذ هذا العقد الموقع معها ضمن المهلة المذكورة فيه، لذلك سوف تبدأ هذا العام أيضا بتدريب الطيارين المصريين على قيادة هذه المقاتلات وتوفير الأصول المادية وقطع غيار لهذه الطائرات".

وتنتمي مقاتلات "ميغ – 29" لعائلة المقاتلات الجوية الخفيفة الوزن. وقد تم تصميم هذه الطائرات لتدمير الأهداف الجوية، الطائرة في مجال الرادار المزودة به، وكذلك الأهداف الأرضية مع استخدام أسلحة غير موجهة في ظل ظروف الرؤية الجيدة.