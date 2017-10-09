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وكيل صحة بني سويف: مغادرة 63 حالة من مصابي اشتباه التسمم للمستشفى

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مصراوي Masrawy

وكيل صحة بني سويف: مغادرة 63 حالة من مصابي اشتباه التسمم للمستشفى

02:32 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

وكيل صحة بني سويف: مغادرة 63 حالة من مصابي اشتباه التسمم للمستشفى

الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سوي

بني سويف ــ أحمد كامل:

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن 63 حالة من المصابين باشتباه تسمم غذائي بين تلاميذ وأطفال قرية شرهي بمركز إهناسيا، غادروا المستشفى، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، لتحسن واستقرار حالتهم بعد تلقيهم العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

وأكد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن جميع الحالات مستقرة، مشيرا إلى أنه انتقل إلى مستشفى إهناسيا المركزي على رأس فريق من المديرية بعد رفع الطوارئ في المستشفى، لمتابعة علاج الأطفال.

وتابع "حميدة" :" الحالات وصلت تباعا إلى مستشفى اهناسيا المركزي في ساعة متأخرة من مساء الأحد، وأن المعلومات الأولية تفيد تناولهم وجبة كشري من أمام إحدى المدارس، حيث شعروا بعدها بإعياء شديد نقلوا على اثرها إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى إهناسيا المركزي في ساعة متأخرة من مساء الأحد 92 تلميذا وطفلا مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي، فيما استقبل مستشفى بني سويف العام لـ7 حالات بنفس أعراض اشتباه التسمم الغذائي. ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 99 حالة.

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