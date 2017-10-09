أسامة نبيه ينهار باكيًا: «كل الناس عارفة اللي حصل» (فيديو)

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انهار أسامة نبيه، المدرب العام للمنتخب الوطني، باكيًا على الهواء، بعد الفوز على الكونغو، والتأهل لنهائيات كأس العالم، معلقًا: «كل الناس ديه عارفة إيه اللي حصلنا».

وأكد «نبيه»، خلال تصريحاته لقناة «dmc sports»، أن جميع أفراد المنتخب بذلوا مجهودًا كبيرًا لإسعاد الشعب المصري، مضيفًا: «ربنا مش عايز كل الناس دي تروح زعلانة».

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وتأهل المنتخب الوطني رسميًا إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، عقب التغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم روسيا 2018.