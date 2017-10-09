أخبار عاجلة

الأخبار - الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا» -
السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي -
وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا -
عضو «قومي مكافحة الإرهاب»: يجب مصادرة أموال الإرهاب لأسر الشهداء -
غدا تكاثر السحب يصاحبها سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29 -
«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه -
بشرى شلش: حديث الرئيس حول ملف حقوق الإنسان يتفق مع رؤية حزب المحافظين -
الأخبار - بعثة صندوق النقد الدولي تجتمع بالقاهرة لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

أبو هشيمة يبكي على الهواء بعد تأهل مصر إلى المونديال (فيديو)

Google+ Print
أبو هشيمة يبكي على الهواء بعد تأهل مصر إلى المونديال (فيديو) أبو هشيمة يبكي على الهواء بعد تأهل مصر إلى المونديال (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

بكى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، على الهواء، بعد تغلب الوطني على الكونغو، والتأهل لكأس العالم، مشيرًا إلى أنه لم يفقد الثقة في الفوز لثانية.

وأضاف «أبو هشيمة»، خلال تصريحاته لقناة « sports»، أن الشعب المصري كان يستحق الفرحة، والتأهل لكأس العالم  بعد غياب 28 عامًا، مؤكدًا أنه إنجاز يحسب لجميع القائمين على المنظومة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبد الفتاح .

شاهد أيضا

وتأهل المنتخب الوطني رسميًا إلى  بعد غياب 28 عامًا، عقب التغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم 2018. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية