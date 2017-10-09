أبو هشيمة يبكي على الهواء بعد تأهل مصر إلى المونديال (فيديو)

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بكى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، على الهواء، بعد تغلب المنتخب الوطني على الكونغو، والتأهل لكأس العالم، مشيرًا إلى أنه لم يفقد الثقة في الفوز لثانية.

وأضاف «أبو هشيمة»، خلال تصريحاته لقناة «dmc sports»، أن الشعب المصري كان يستحق الفرحة، والتأهل لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا، مؤكدًا أنه إنجاز يحسب لجميع القائمين على المنظومة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

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وتأهل المنتخب الوطني رسميًا إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، عقب التغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم روسيا 2018.