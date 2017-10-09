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إسرائيل تقصف موقعا لحماس في غزة ردا على إطلاق صاروخ

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مصراوي Masrawy

إسرائيل تقصف موقعا لحماس في غزة ردا على إطلاق صاروخ

02:02 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

إسرائيل تقصف موقعا لحماس في غزة ردا على إطلاق صاروخ

الجيش الإسرائيلي قصف نقاط رصد لحركة حماس

لندن – (بي بي سي):

قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر نقطة استطلاع تابعة لحركة حماس جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن الجيش أن إطلاق الصاروخ أثار صفارات الإنذار جنوبي إسرائيل، ولكن الصاروخ في نهاية الأمر سقط داخل الأراضي الفلسطينية.

وأضاف البيان أن المدفعية الإسرائيلية ردت بقصف نقطة استطلاع في قطاع غزة فدمرتها.

وأكد شهود عيان ومصادر أمنية في قطاع غزة أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت نقطة رصد تابعة لأحد المواقع العسكرية لفصائل فلسطينية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ، ولكن السلطات الإسرائيلية ألقت باللائمة على حركة حماس، التي دخلت في وقف لإطلاق النار مع إسرائيل منذ 2014.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي إدرعي إن "إطلاق القذيفة الصاروخية يعتبر تهديدا على أمن مواطني إسرائيل وخرقا لسيادتها. منظمة حماس تتحمل المسؤولية عن أي اعتداء ينطلق من قطاع غزة".

وقال مسؤولون في غزة إن القصف المدفعي الإسرائيلي لم يتسبب في أي إصابات بشرية.

 

 

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BBC

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