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ارتفاع أعداد التلاميذ المصابين باشتباه تسمم غذائي في بني سويف إلى 94 حالة (محدث)

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مصراوي Masrawy

ارتفاع أعداد التلاميذ المصابين باشتباه تسمم غذائي في بني سويف إلى 94 حالة (محدث)

01:06 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

ارتفاع أعداد التلاميذ المصابين باشتباه تسمم غذائي في بني سويف إلى 94 حالة (محدث)

مستشفى إهناسيا المركزي

بني سويف ــ أحمد كامل:

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن مستشفى إهناسيا المركزي استقبل حتى الآن 94 حالة من تلاميذ المدارس المصابين باشتباه تسمم غذائي.

وأضاف حميدة أن أغلب الحالات يتم التعامل معها حاليا من خلال إعطائهم المحاليل اللازمة وإجراء غسيل معدة لهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى انتقاله حاليا لمستشفى إهناسيا حيث يوجد 87 حالة لمتابعة علاج التلاميذ عن قرب، فيما نقل 7 حالات  إلى مستشفى بني سويف العام.

وتابع: "الحالات تصل تباعا إلى المستشفى، والمعلومات الأولية تفيد بتناولهم وجبة كشري من أمام إحدى المدارس، حيث شعروا بإعياء شديد نقلوا على إثره إلى المستشفى".

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