مرتضى يهاجم كوبر: كان هيضيع المصريين (فيديو)

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واصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انتقاده للارجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه لا يستحق تدريب منتخبنا، معلقًا: «مصر كسبت غصب عن كوبر».

واضاف «مرتضى» خلال تصريحاته لقناة dmc sports، «كوبر كان هيضيع أحلام المصريين»، مشيدًا بالنجم محمد صلاح الذي سجل هدفي اللقاء، وجميع لاعبي المنتخب.

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وتأهل منتخبنا رسميًا إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، بعد التغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء الأحد، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم روسيا 2018.