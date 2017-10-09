كوكا: هنشرف مصر في كأس العالم (فيديو)

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قال أحمد حسن كوكا، نجم المنتخب الوطني، إن لاعبي المنتخب لم يهتموا بالانتقادات التي تعرضوا لها في الفترة الأخيرة، معلقًا: «مكانش فارق معانا أى حاجة غير إننا نروح كأس العالم».

وأضاف «كوكا»، خلال تصريحاته لقناة ON sport، «إن شاء الله هنشرف مصر في كأس العالم، وهنفرح الجمهور».

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وتأهل منتخبنا رسميًا إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، بعد التغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء الأحد، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم روسيا 2018.