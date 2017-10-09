28 عاما من «الدموع».. لحظات لا تنسى بين 1990 و2018

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تأهل منتخب مصر رسميًا إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، بعد التغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم روسيا 2018.

سجل النجم محمد صلاح هدفى الفراعنة في الدقيقتين 71،و 95، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1.

بهذه النتيجة انفرد منتخبنا بصدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقاط، بفارق 4 نقاط عن منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، قبل جولة واحدة على نهاية التصفيات.

ويستعرض «التحرير» في التقرير التالي فترة بين 1990 - 2018 للفراعنة بين الانكسارات والانتصارات:

1-أنجازات مصر :

بطولة أفريقيا في بوركينا فاسو: بقيادة المخضرم محمود الجوهري استطاع المنتخب الوطني حصد بطولة الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه وقتها عام 1998 وذلك بعد غياب 12 عامًا عن منصات التتويج الإفريقية منذ آخر مرة توج فيها بلقب البطولة عام 1986، واستطاع أن يفوز منتخب الفراعنة علي منتخب جنوب أفريقيا 2/1 في نهائي البطولة وحصد واحد من أهم ألقابه القارية.

2- بطولة أفريقيا 2006:

حصد منتخب مصر بطولة أفريقيا في فبراير عام 2006 حيث استطاع الفوز على نظيرة ساحل العاج بركلات الترجيع في القاهرة.

3- بطولة أفريقيا 2008 غانا:

استطاع المنتخب الوطني بقيادة مديرة الفني حسن شحاتة بحصد اللقب الثاني على التوالي في البطولة التي أقيمت على غانا وفاز الفراعنة على منتخب الكاميرون بهدف نظيف أحرزة محمد أبوتريكة.

4- بطولة أفريقيا 2010 :

نجح هذا الجيل في الحفاظ على لقب أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي عام 2010 في البطولة الإفريقية التي أقيمت أنجولات وفاز المنتخب الوطني على نظيرة الغاني بهدف نظيف أحرزة محمد ناجي جدو.

5- كأس القارات:

مصر تقدم مباراة تاريخيه أمام البرازيل:

استطاع منتخب مصر أن يُحرج منتخب البرازيل في أولي مباريات الفراعنة ببطولة كأس القارات عام 2009 حيث قدم منتخب الفراعنة أداءًا استثنائيًا أمام منتخب السامبا، وعلي الرغم خسارة "الفراعنة" بنتيجة 4/3 إلي أن هذه المباراة تبقي مباراة استثنائية في تاريخ الفراعنة وستظل عالقة في أذهان المصريين مهما مر الزمان.

الفوز على إيطاليا: في مباراة ستظل حافرة في أذهان المصريين نجح منتخب مصر في تحقيق فوزًا تاريخيا علي منتخب إيطاليا بطل العالم بهدف للمتألق محمد حمص نجم الاسماعيلي وذلك في المباراة الثانية للمنتخب الوطني ببطولة كأس القارات عام 2009 بجنوب أفريقيا، ولكن خسارة المنتخب أمام نظيره الأمريكي بثلاثية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات حالت دون تأهله لنصف النهائي.

- أنكسارات منتخب مصر:

فشل الصعود في مونديال أمريكا :

عاد الجوهرى للقيادة الفنية للمنتخب فى ولايته الثانية ولكنه هذة المرة فشل الصعود لكأس العالم 1994 بأمريكا ، بسبب المباراة الشهيرة التى يطلق عليها " موقعة الطوبة" على الرغم من فوز الفراعنة على زيمبابوي بنتيجة 2/1 إلا أن المباراة قد تم إعادتها ف بعد إلقاء طوبة على احد لاعبى المنتخب الزمبابوى، ونجح المنتخب الزيمبابوى في التأهل بعد انتهاء القاء بالتعادل السلبى فى المباراة المعادة بمدينة ليون الفرنسية.

سقوط مجدد 98 :

خطف منتخب نسور قرطاج بطاقة التاهل لكاس العالم من القاهرة بعد التعادل بلا اهداف، ثم عاد ليفوز المنتخب الوطني من ليبيريا في القاهرة بنتيجة 5-0 لكنها كانت مباراة تحصيل حاصل.

شاهد أيضا

فشل الصعود لمونديال كوريا واليابان:

فشل منتخب مصر الصعود لمونديال كوريا واليابان وكان في لقاء مصيري للمنتخب المصري أمام نظيره المغربي بملعب القاهرة الدولي، سيطر التعادل السلبي على نتيجة اللقاء، وتتهادى الكرة أمام أقدام طارق السعيد، نجم الفراعنة، لينفرد بالحارس المغربي "بن ذكري" ويراوغه، لتحتبس أنفاس جماهير الكرة المصرية منتظرة هدف الحسم، قبل أن يسدد "السعيد" الكرة في الشباك من الخارج، في لقطة غريبة لا تنسى.

2006- تصفيات تارديللي:

انضم منتخب مصر لمجموعة صعبة ضمت كوت ديفوار والكاميرون والسودان و ليبيا وبنين، كان تارديللي هو المدير الفني وقتها.

تعادل الفراعنة مع بنين 3-3 وصعب المنتخب من مهمته كالعادة، ثم بعدهاخسر الفراعنة من ليبيا 2-1 وبالعودة فاز عليها 4-1 وعلى السودان 6-1، ثم سقط من جديد أمام كوت ديفوار خارج مصر، وتم إقالة تارديللي وتولى حسن شحاتة المنتخب وفاز على بنين 4-1 فى الجولة قبل الأخيرة ثم تعادلت مصر مع الكاميرون فى ياندوى فى الجولة الأخيرة بنتيجة 1-1 وهذا التعادل أخرج الكاميرون وتاهلت كوت ديفوار بدلاً منها.

2014- فضيحة غانا:

تعتبر هذة المباراة من أصعب المباريات التي مرت على الكرة المصرية حيث كانت الصدمة الكبرى في 15 أكتوبر، حيث سقط منتخب مصر بنتيجة 6-1 من منتخب غانا، وفي لقاء العودة كان شحن معنوي كبير للمنتخب بإمكانية التعويض لكن لم يحدث وفاز الفراعنة بنتيجة 2-1 فقط هدفى عمرو زكى وجـدو ولينتهي الحلم الصعود للبرازيل مثلما أنتهى غيره.

فشل الصعود لكأس العالم بجنوب أفريقيا

على الرغم من جيل 2006 نجح في حصد العديد من الألقاب إلاأنه فشل شحاته فى قيادة المنتخب لكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، بعد أن خسر منتخب مصر في المباراة الفاصلة ضد المنتخب الجزائرى أقيمت في السودان، ولكنه هزم في أم درمان بنتيجة 1/0 ليفشل في التأهل لحساب المنتخب الجزائرى.

عدم الصعود لبطولة أفريقيا المتكرر:

فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2012، تلقى الفريق المصرى خسارة مؤلمة من منتخب النيجر بهدف نظيف بملعب الأخير وهى الهزيمة التى كان لها دور فى إقصاء الفراعنة من التأهل لنهائيات البطولة التى أُقيمت بغينيا الإستوائية والجابون .

وودّع ايضا المنتخب المصرى تصفيات أمم 2013 على يد منتخب أفريقيا الوسطى المتواضع، فقد خسرت الفراعنة بالقاهرة بثلاثة أهداف لهدفين قبل أن تتعادل بهدف لهدف بأفريقيا الوسطى ليخرج الفريق من التصفيات للمرة الثانية على التوالى وتفشل فى التأهل لنهائيات البطولة التى أُقيمت بنيجريا.







