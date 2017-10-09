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صالح جمعة يبكي على الهواء: كنا شايلين هم الجمهور (فيديو)

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صالح جمعة يبكي على الهواء: كنا شايلين هم الجمهور (فيديو) صالح جمعة يبكي على الهواء: كنا شايلين هم الجمهور (فيديو)

التحرير

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بكى صالح جمعة، نجم الوطني، على الهواء، خلال تصريحاته لقناة ON sport، مؤكدًا أن هدف التعادل الذي سجله منتخب الكونغو في الدقيقة 87 من عمر اللقاء كان بمثابة صدمة شديدة.

وأضاف، «كنا نحمل هم الجماهير التي جاءت لمؤازرتنا في المباراة، وشعور هدف الفوز بعدها بـ3 دقائق لا يوصف». 

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وتأهل منتخبنا رسميًا إلى  بعد غياب 28 عامًا، بعد التغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018. 

 

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التحرير

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