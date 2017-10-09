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بالفيديو- قناة الإخوان تشكك في ضربة الجزاء المؤهلة إلى كأس العالم

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مصراوي Masrawy

- قناة الإخوان تشكك في ضربة الجزاء المؤهلة إلى

01:00 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

بالفيديو- قناة الإخوان تشكك في ضربة الجزاء المؤهلة إلى كأس العالم

قناة الإخوان تشكك في ضربة الجزاء

القاهرة – (مصراوي):

شككت قناة "مكملين" الإخوانية في ضربة الجزاء التي أهلت إلى كأس العالم 2018 في بعد غياب دام 28 عامًا.

وتساءل مذيع القناة ويدعى محمد ناصر عن صحة ضربة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة بعد تدخل عنيف من المدافع الكونغولي ضد جناح محمود حسن تريزيجيه. وقال خلال استضافته الحكم الدولي السابق ناصر صادق "هل ضربة الجزاء التي أهلت المنتخب المصري للمونديال غير صحيحة؟".

وفازت مصر مساء الأحد على الكونغو بهدفين سجلهما نجم المنتخب محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، في الدقيقتين 61 و94، من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الكونغو الوحيد أرنولد بوكا موتو في الدقيقة 87.

وصعد المنتخب إلى كأس العالم العام المقبل بعد غياب دام 28 عامًا. كانت اخر مرة تأهلت فيها مصر إلى كأس العالم في إيطاليا 1990.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة قبل واحدة من انتهاء التصفيات بينما جاءت اوغندا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وغانا في المركز الثالث بست نقاط بينما يتذيل الكونعو المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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مصراوي Masrawy

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