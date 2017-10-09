تركيا ترد على واشنطن بالمثل وتعلق إصدار التأشيرات لغير المهاجرين
تركيا ترد على واشنطن بالمثل وتعلق إصدار التأشيرات لغير المهاجرين
01:04 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017
تركيا
اسطنبول - (د ب أ):
اتخذت تركيا إجراءات مماثلة لما اتخذته الولايات المتحدة ضدها اليوم الأحد، قائلة إنها "علقت جميع خدمات تأشيرات غير المهاجرين" في المنشآت الدبلوماسية التركية بالولايات المتحدة.
وتتعلق هذه الخطوة، التي أعلنتها السفارة التركية في واشنطن عبر الإنترنت، بالتأشيرات على جوازات السفر والتأشيرات الإلكترونية والتأشيرات على الحدود، وتدخل حيز التنفيذ "على الفور".
وقال البيان ان الحكومة التركية تعيد تقييم التزام الولايات المتحدة بأمن منشآت وموظفي البعثات التركية، واستخدمت تركيا بذلك لغة متطابقة تقريبا لما ورد في إعلان الولايات المتحدة حول هذا الشأن في وقت سابق.
وكانت السفارة الأمريكية في أنقرة أعلنت مساء اليوم عن تعليقها "بأثر فوري" لكل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في تركيا من أجل "إعادة تقييم التزام الحكومة التركية تجاه منشآت وأفراد البعثة (الدبلوماسية) الأمريكية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ترامب: التعامل مع إعصار نيت "تحت السيطرة بشكل كبير"
-
البشير يمدد وقفا لإطلاق النار في ثلاث ولايات
-
تركيا ترد بالمثل وتعلق إصدار التأشيرات لغير المهاجرين في أمريكا
-
واشنطن تجمد كافة خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في تركيا
إعلان
إعلان