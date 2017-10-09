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ارتفاع أعداد التلاميذ المصابين باشتباه تسمم غذائي في بني سويف إلى 70 حالة

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مصراوي Masrawy

ارتفاع أعداد التلاميذ المصابين باشتباه تسمم غذائي في بني سويف إلى 70 حالة

01:06 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

ارتفاع أعداد التلاميذ المصابين باشتباه تسمم غذائي في بني سويف إلى 70 حالة

مستشفى إهناسيا المركزي

بني سويف ــ أحمد كامل:

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن مستشفى إهناسيا المركزي استقبل حتى الآن 70 حالة من تلاميذ المدارس المصابين باشتباه تسمم غذائي.

وأضاف حميدة أن أغلب الحالات يتم التعامل معها حاليا من خلال إعطائهم المحاليل اللازمة وإجراء غسيل معدة لهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى انتقاله حاليا لمستشفى إهناسيا لمتابعة علاج التلاميذ عن قرب ونقل الحالات غير المستقرة إلى مستشفى بني سويف العام.

وتابع: "الحالات تصل تباعا إلى المستشفى، والمعلومات الأولية تفيد بتناولهم وجبة كشري من أمام إحدى المدارس، حيث شعروا بإعياء شديد نقلوا على إثره إلى المستشفى".

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