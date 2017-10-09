أخبار عاجلة

الأخبار - الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا» -
السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي -
وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا -
عضو «قومي مكافحة الإرهاب»: يجب مصادرة أموال الإرهاب لأسر الشهداء -
غدا تكاثر السحب يصاحبها سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29 -
«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه -
بشرى شلش: حديث الرئيس حول ملف حقوق الإنسان يتفق مع رؤية حزب المحافظين -
الأخبار - بعثة صندوق النقد الدولي تجتمع بالقاهرة لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

سويسرا تعلن خطف إحدى مواطناتها في دارفور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سويسرا تعلن خطف إحدى مواطناتها في دارفور

11:32 م الأحد 08 أكتوبر 2017

سويسرا تعلن خطف إحدى مواطناتها في دارفور

صبي سوداني يمر بالقرب من عربة مصفحة تابعة للقوة ال

برن، سويسرا (أ ف ب)
افادت وزارة الخارجية السويسرية الأحد ان امرأة سويسرية تعمل لحساب منظمة انسانية خطفت في اقليم دافور بغرب السودان.

وقالت الخارجية لوكالة فرانس برس انها "تبلغت خطف امرأة سويسرية في اقليم دارفور في السودان"، مضيفة ان "ممثلينا المحليين على اتصال بالسلطات المحلية" من دون ان تدلي بتفاصيل اضافية عن هوية المرأة او ظروف خطفها.

وافادت معلومات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ان السويسرية تعمل لحساب منظمة سويسرية غير حكومية تساعد الاطفال وقد خطفت من منزلها في شمال دارفور.

واكدت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في السودان مارتا رويداس لفرانس برس خطف المواطنة السويسرية.

وقالت رويداس إن "المواطنة السويسرية عاشت في السودان لسنوات طويلة وخطفها مسلحون غير معروفين قرب مقر اقامتها في منطقة مركز البحوث الزراعية في الفاشر الليلة الماضية".

وأشارت رويداس إلى أن المخطوفة "ليست من موظفي الامم المتحدة لكنها تعاونت مع الامم المتحدة في عدد من المبادرات".

ولم تعلق السودانية على الحادث حتى الان.

ويندرج هذا الخطف في اطار خطف اخرى لإنسانيين سودانيين واجانب في الاقليم المضطرب في الاعوام الاخيرة.

وتأتي عملية الخطف رغم تأكيد مسؤولين سودانيين ان الاقليم اصبح آمنا مع اعلان الرئيس السوداني عمر البشير انتهاء النزاع المسلح فيه.

وقبل اسابيع، بدأت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور تقليص انتشارها، فيما رفعت واشنطن قبل يومين حظرا تجاريا كانت تفرضه على الخرطوم منذ 20 عاما.

واسفر النزاع في دارفور عن مقتل نحو 300 الف شخص وتشريد 2,5 مليون اخرين بحسب الامم المتحدة.

هذا المحتوى من

d0ba9a3767.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سويسرا تعلن خطف إحدى مواطناتها في دارفور

    أخبار

  • مسئول سوداني يؤكد انحسار التمرد في دارفور والنيل الأزرق بدرجة كبيرة

    أخبار

  • واشنطن تدعو الخرطوم للتحقيق في صدامات دموية في مخيم بدارفور

    أخبار

  • - السودان: ماذا حدث في معسكر "كلمة" في دارفور؟

    أخبار

إعلان

733a3e126f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟