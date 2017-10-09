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تصفية تاجر مخدرات في الصعيد بحوزته 150 كيلو هيروين

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مصراوي Masrawy

تصفية تاجر مخدرات في الصعيد بحوزته 150 كيلو هيروين

12:52 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

تصفية تاجر مخدرات في الصعيد بحوزته 150 كيلو هيروين

وزارة الداخلية

أسوان - إيهاب عمران:

قُتل أحد أخطر تجار المخدرات جنوب الصعيد، إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، فيما ضُبطت بحوزة المتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين قُدرت بـ 150 كيلو جرام، وبندقية قناصة.

وكانت معلومات وردت إلى العقيد مروان العيسوي، رئيس فرع الجنوب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن نية المتهم جلب كمية من مخدر الهيروين، كما تبين أن المذكور مطلوب ضبطه في قضيتين إحداهما جلب أقراص مخدرة، والأخرى إحراز عقاقير وأسلحة نارية.

بعرض المعلومات على قيادات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالوزارة، أصدر إذن من النيابة بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، ضم العقيد مروان العيسوي رئيس فرع الجنوب، والمقدم شهاب جابر رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة.

وبالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، توجهت حملة كبرى مدعومة بتشكيل من الأمن المركزي، للقبض على المتهم الذي كان يتسم بخطورته الشديدة، وعند شعوره باقتراب القوات بادر بإطلاق النيران عليها، وكان يستقل سيارة دفع رباعي، وردت القوات الأمنية على مصدر النيران، ما أسفر عن مقتل المتهم، الذي عُثر بحوزته على 150 كيلو من مخدر الهيروين، وبندقية قناصة.

تم التحفظ على جثة المتهم تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة.​

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