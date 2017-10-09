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ننشر أسماء طلاب الابتدائي المصابين باشتباه التسمم ببني سويف

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مصراوي Masrawy

ننشر أسماء طلاب الابتدائي المصابين باشتباه التسمم ببني سويف

12:48 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

ننشر أسماء طلاب الابتدائي المصابين باشتباه التسمم ببني سويف

تسمم - ارشيفية

بني سويف ـ أحمد كامل:

أعلن مستشفى إهناسيا المركزي في محافظة بني سويف أسماء 40 طالبًا في المرحلة الابتدائية، أصيبوا باشتباه تسمم غذائي مساء الأحد.

وجاء أسماء المصابين كالتالي: أمل رمضان ابو النور 14 سنة، ويوسف أحمد إبراهيم 12 سنة، ورمضان محمد سلام 12 سنة، وحبيبة محمد عبد السلام 7 سنوات، ومحمد أكرم محمد 12 سنة، وأحمد عرفة محمد 12 سنة، وفاطمة شعبان جمعة 7 سنوات.

كما ضمت قائمة المصابين: غادة أشرف راضي 16 سنة، ومحمد جبر محمد 4 سنوات، ويوسف أحمد إبراهيم 10 سنوات، وياسين محمد قرني 6 سنوات، وحبيبة عصام يوسف 6 سنوات، وشهد فرج محمد 10 سنوات.

وتضمنت الأسماء أيضًا: يوسف جودة محمد 10 سنوات، وفاطمة عبد الناصر أحمد 10 سنوات، ونوره شعبان راضي 12 سنة، وشيماء حسن عباس 12 سنة، وعبد الرحمن عادل عبد الغني 10 سنوات، وحنين أحمد جمعة 11 سنة.

ومن بين المصابين: أدهم عادل إبراهيم 12 سنة، ويوسف شوقي عبد التواب 9 سنوات، ومازن جمال رشوان 8 سنوات، وملك ربيع عبد المنعم 12 سنة، وشيماء جمعة عبد الباسط 14 سنة، وعبد الرحمن شعبان علي 12 سنة، وشيماء عبد الناصر فتحي 14 سنة، بالإضافة إلى 14 آخرين جاري تسجيل أسمائهم بالمستشفى.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إن أغلب الحالات يتم التعامل معها حاليًا بالمحاليل اللازمة وإجراءات غسيل المعدة.

وأشار وكيل وزارة الصحة في بني سويف إلى انتقاله حاليًا إلى مستشفى إهناسيا لمتابعة الحالة الصحية للطلاب عن قرب، ونقل الحالات غير المستقرة إلى مستشفى بني سويف العام.

وأكد أن الحالات وصلت تباعًا إلى المستشفى في ساعة متأخرة من مساء الأحد، وأن المعلومات الأولية تفيد بأنهم تناولوا وجبة كشري من أمام إحدى المدارس، شعروا بعدها بإعياء شديد نقلوا إثره إلى المستشفى.​

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