الحق في الدواء: زيادة الأسعار لم تكن كافية لإنقاذ شركات من الإغلاق

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قال محمد عز العرب، مستشار مركز الحق في الدواء، مساء الأحد، إن إغلاق شركة «ممفيس» للأدوية «شيء مؤسف للغاية»، مشيرًا إلى أن خسائر الشركة مؤخرًا دفعتها للإغلاق النهائي.

أضاف عز العرب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن الحكومة أقرت زيادة على الأدوية في 27 مايو الماضي، ولكن هذه الزيادة لم تكن كافية لإنقاذ بعض الشركات من الإغلاق، خاصةً مع ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية.

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أوضح أن إضراب العمال هو السبب الرئيسي في إغلاق شركة «ممفيس»، مطالبًا الدولة بدعم الشركة وعدم إغلاقها، لأن إغلاق الشركة مردوده سيئا على المواطن المصري، لأن منتجات الشركة كانت رخيصة الثمن.