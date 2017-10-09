أخبار عاجلة

الأخبار - الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا» -
السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي -
وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا -
عضو «قومي مكافحة الإرهاب»: يجب مصادرة أموال الإرهاب لأسر الشهداء -
غدا تكاثر السحب يصاحبها سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29 -
«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه -
بشرى شلش: حديث الرئيس حول ملف حقوق الإنسان يتفق مع رؤية حزب المحافظين -
الأخبار - بعثة صندوق النقد الدولي تجتمع بالقاهرة لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الحق في الدواء: زيادة الأسعار لم تكن كافية لإنقاذ شركات من الإغلاق

Google+ Print
الحق في الدواء: زيادة الأسعار لم تكن كافية لإنقاذ شركات من الإغلاق الحق في الدواء: زيادة الأسعار لم تكن كافية لإنقاذ شركات من الإغلاق

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محمد عز العرب، مستشار مركز الحق في الدواء، مساء الأحد، إن إغلاق شركة «ممفيس» للأدوية «شيء مؤسف للغاية»، مشيرًا إلى أن خسائر الشركة مؤخرًا دفعتها للإغلاق النهائي.

أضاف عز العرب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن أقرت زيادة على الأدوية في 27 مايو الماضي، ولكن هذه الزيادة لم تكن كافية لإنقاذ بعض الشركات من الإغلاق، خاصةً مع ارتفاع المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية.

شاهد أيضا

أوضح أن إضراب العمال هو السبب الرئيسي في إغلاق شركة «ممفيس»، مطالبًا الدولة بدعم الشركة وعدم إغلاقها، لأن إغلاق الشركة مردوده سيئا على المواطن المصري، لأن منتجات الشركة كانت رخيصة الثمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية