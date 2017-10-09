حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة واتي كان أبرزها تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم في روسيا وقصف مدفعي إسرائيلي على حدود غزة، علاوة على غارة أمريكية في مأرب باليمن.

1- قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف قطاع غزة

المدفعية الإسرائيلية - أرشيفية

قصف الجيش الإسرائيلي بقذائف مدفعية أطراف قطاع غزة بعد إعلانه عن سقوط قذيفة صاروخية جنوب إسرائيل.

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2- ولي العهد السعودي يهنئ السيسي بتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أفادت قناة "العربية" الإخبارية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم في روسيا 2018.

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3- واشنطن تجمد كافة خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في تركيا

مقر السفارة الأمريكية في أنقرة

أعلنت السفارة الأمريكية في أنقرة عن تعليقها "بأثر فورى " لكل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في تركيا من أجل "إعادة تقييم التزام الحكومة التركية تجاه منشآت وأفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية".

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4- غارة أميركية تقتل 5 من القاعدة في مأرب

مقاتلات أمريكية من طراز "إف - 15"

شنت طائرة أمريكية دون طيار غارة جوية على محافظة مأرب وسط اليمن، مما أسفر عن مقتل 5 من مسلحي تنظيم القاعدة، حسب مصادر يمنية محلية.

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5-مسيرة لمئات الآلاف ببرشلونة للاحتجاج على انفصال كتالونيا

مسيرات في كتالونيا

شارك مئات الآلاف من الأشخاص في مسيرة ببرشلونة للاحتجاج على انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا في أكبر استعراض للقوة حتى الآن من جانب الوحدويين الذين يصفون أنفسهم دائما بأنهم " الأغلبية الصامتة".

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